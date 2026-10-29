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29.10.2026 09:53:00

Devisen (Früh) - Euro vor EZB-Entscheid etwas tiefer zum US-Dollar

Der Eurokurs hat sich am Donnerstag vor der Zinsentscheidung der Europäischen Zentralbank (EZB) etwas schwächer gezeigt. In der Früh wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1136 US-Dollar gehandelt und damit tiefer als am Vorabend. Die EZB hatte den Referenzkurs am Mittwoch auf 1,1133 Dollar festgesetzt.

Die Entscheidung der US-Notenbank Fed am Vorabend, die Leitzinsen unverändert zu lassen, war wie erwartet ausgefallen. Auch die EZB dürfte an diesem Donnerstag Ökonomen zufolge ihre Zinsen nicht verändern. "Der Bias dürfte mit dem Verweis auf die erhöhten Inflationsgefahren nach oben gerichtet sein", schrieben die Helaba-Experten. Allerdings werde es EZB-Chefin Lagarde wohl vermeiden, die Zinserhöhungserwartungen zu forcieren, um den ohnehin schon gestressten europäischen Anleihemarkt nicht weiter zu belasten.

Vor der EZB-Sitzung stehen in den USA noch PCE-Deflatoren, also das von der Fed bevorzugte Inflationsmaß, an. "Nachlassender Preisdruck zeichnet sich nicht ab und so bleibt eine Zinserhöhung im Dezember auf der Agenda", so die Helaba-Ökonomen.

spa/mik

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