Dollarkurs

1,1524
 USD
-0,0017
-0,15 %
USD - EUR
<
Kurse + Charts + Realtime
Snapshot
Chart (groß)
Historisch
Realtimekurs
>
<
Nachrichten
Nachrichten
>
<
Tools
Währungsrechner
>
<
Invertiert
USD/EUR
>
12.08.2026 08:45:00

Devisen (Früh) - Euro vor US-Preisdaten etwas schwächer zum Dollar

Der Kurs des Euro ist am Mittwoch vor wichtigen Daten zur Inflationsentwicklung in den USA leicht gesunken. In der Früh wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1533 US-Dollar gehandelt und damit etwas tiefer als am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Dienstagnachmittag auf 1,1540 Dollar festgesetzt.

Bis zur Veröffentlichung von Daten zur Preisentwicklung in den USA am Nachmittag werden am Devisenmarkt keine stärkeren Impulse erwartet. Eine zweite Schätzung zur Inflation in Deutschland konnte die Kurse in der Früh nicht bewegen. Eine erste Erhebung mit einer Inflationsrate von 2,8 Prozent im Juli wurde wie erwartet bestätigt.

Mit Spannung werden dagegen die Inflationsdaten aus den USA erwartet. Am Markt wird damit gerechnet, dass sich die Teuerung im Juli etwas abgeschwächt hat, auf eine Jahresrate von 3,4 Prozent.

Zwar seien die Benzinpreise in den USA deutlich gestiegen, "allerdings nicht in der ersten Julihälfte, die für die Inflationsberechnung herangezogen wird", heißt es in einer Analyse der Landesbank Hessen-Thüringen. Die höheren Benzinpreise dürften die Inflation in den kommenden Monaten beeinflussen und daher könne eine Zinserhöhung durch die US-Notenbank Fed im weiteren Verlauf des Jahres nicht ausgeschlossen werden.

ste/moe

ISIN EU0009652759 EU0009652759

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

09.08.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 32
09.08.26 Gold, Öl & Co. in KW 32: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
08.08.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
08.08.26 KW 32: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
07.08.26 KW 32: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Nach US-Inflationsdaten: ATX beendet Handel mit Gewinnen -- DAX geht nach Rekord schwächer in den Feierabend -- US-Börsen gehen uneinheitlich aus dem Handel -- Asiens Börsen schließlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt verbuchte zur Wochenmitte Gewinne. Der deutsche Leitindex tendierte zu Verlusten. Die US-Börsen präsentierten sich uneinheitlich. In Fernost zeigten sich die Börsen am Mittwoch uneinheitlich.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen