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03.07.2026 09:24:00

Devisen (Früh) - Euro weiter über 1,14 US-Dollar

Der Euro hat am Freitag seine Kursgewinne vom Vortag verteidigt und sich klar über der Marke von 1,14 US-Dollar gehalten. Die europäische Gemeinschaftswährung kostete in der Früh 1,1453 Dollar und damit etwa so viel wie am Vorabend. Die EZB hatte den Referenzkurs zuletzt mit 1,1399 Dollar festgesetzt.

US-Arbeitsmarktdaten hatten den Dollar am Vortag deutlich belastet. Denn die US-Wirtschaft schuf im Juni nur halb so viele neue Stellen wie prognostiziert. Dadurch hätten sich die Erwartungen an eine Zinserhöhung in den Vereinigten Staaten etwas nach hinten verschoben, sagte ein Marktbeobachter. Laut Analyst Tobias Basse von der NordLB dämpften die Daten "eindeutig" den Handlungsdruck des neuen US-Notenbankchefs Kevin Warsh. "Er kann damit einfacher auf Zeit spielen."

Zum Wochenausklang sind unterdessen kaum größere Impulse zu erwarten. Denn in den USA ruht der Handel wegen des Feiertags zur Unabhängigkeit.

mik/spa

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