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13.11.2026 08:48:00

Devisen (Früh) - Euro wenig bewegt bei 1,1061 US-Dollar

Der Eurokurs hat sich am Freitag zunächst kaum bewegt. Er bleibt damit auf dem tiefsten Niveau seit April 2025. In der Früh wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1061 US-Dollar gehandelt und damit nur geringfügig höher als am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Donnerstag auf 1,1081 Dollar festgesetzt.

Datenseitig werden keine größeren Impulse erwartet. Zwar gebe es in den USA die Erzeugerpreise des Monats Oktober, schreiben die Analysten der Helaba, da aber die Verbraucherpreise bereits bekannt sind, dürfte sich der Markteinfluss in Grenzen halten. Insofern könnten geopolitische Themen wieder stärker in den Vordergrund rücken, so die Experten.

spa/rst

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Der heimische Aktienmarkt gab im Freitagshandel nach. Der deutsche Leitindex bewegte sich seitwärts. Die US-Börsen fanden vor dem Wochenende keine gemeinsame Richtung. Die Börsen in Asien zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend mit Abgaben.
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