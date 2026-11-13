|
13.11.2026 08:48:00
Devisen (Früh) - Euro wenig bewegt bei 1,1061 US-Dollar
Der Eurokurs hat sich am Freitag zunächst kaum bewegt. Er bleibt damit auf dem tiefsten Niveau seit April 2025. In der Früh wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1061 US-Dollar gehandelt und damit nur geringfügig höher als am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Donnerstag auf 1,1081 Dollar festgesetzt.
Datenseitig werden keine größeren Impulse erwartet. Zwar gebe es in den USA die Erzeugerpreise des Monats Oktober, schreiben die Analysten der Helaba, da aber die Verbraucherpreise bereits bekannt sind, dürfte sich der Markteinfluss in Grenzen halten. Insofern könnten geopolitische Themen wieder stärker in den Vordergrund rücken, so die Experten.
spa/rst
ISIN EU0009652759 EU0009652759
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht mit Verlusten ins Wochenende -- DAX letztlich kaum verändert -- Dow zum Handelsende wenig bewegt - Technologiewerte schwach -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt gab im Freitagshandel nach. Der deutsche Leitindex bewegte sich seitwärts. Die US-Börsen fanden vor dem Wochenende keine gemeinsame Richtung. Die Börsen in Asien zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend mit Abgaben.