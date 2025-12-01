Start in die smarte Geldanlage - 50 € geschenkt! Bei Eröffnung Code "FI67TH50ZN" eingeben. -W-

01.12.2025 09:22:00

Devisen (Früh) - Euro wenig bewegt bei 1,1606 Dollar

Der Euro zeigt am Montag in der Früh wenig Bewegung. Die europäische Gemeinschaftswährung hielt zuletzt bei 1,1606 Dollar nach 1,1601 Dollar am Freitagabend. In der Vorwoche konnte der Euro gegenüber dem US-Dollar Gewinne verzeichnen. Der Dollar litt zuletzt darunter, dass Marktteilnehmer immer stärker eine mögliche Leitzinssenkung der US-Notenbank Fed noch im Dezember einpreisen.

Datenseitig werden heute laut Helaba-Kommentar Impulse durch die Veröffentlichung der deutschen Einkaufsmanagerindizes für das Verarbeitende Gewerbe erwartet. Dynamik könnte heute Nachmittag zudem aus den USA durch den ISM-Index kommen, der ein zentraler Indikator für die konjunkturelle Entwicklung in den Vereinigten Staaten ist. "Die regionalen Fed-Umfragen für November fielen uneinheitlich aus, deuten je doch insgesamt auf eine leichte Stimmungsverbesserung und einen kleinen Anstieg des ISM-Indexes hin", schreiben die Analysten der Helaba.

rst/mik

ISIN EU0009652759 EU0009652759

