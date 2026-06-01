Dollarkurs

1,1627
 USD
-0,0032
-0,27 %
USD - EUR
<
Kurse + Charts + Realtime
Snapshot
Chart (groß)
Historisch
Realtimekurs
>
<
Nachrichten
Nachrichten
>
<
Tools
Währungsrechner
>
<
Invertiert
USD/EUR
>
01.06.2026 08:52:00

Devisen (Früh) - Euro wenig bewegt bei 1,1655 US-Dollar

Der Euro hat am Montag zum Handelsauftakt wenig Bewegung gezeigt. Die Gemeinschaftswährung notierte im frühen europäischen Geschäft bei 1,1655 US-Dollar und damit nur leicht unter dem Stand vom Freitagabend. Vor dem Wochenende war der Euro in der Spitze in Richtung von 1,17 Dollar geklettert, dann aber wieder zurückgekommen. Zum Wochenstart zeichneten sich zunächst keine wesentlich neuen Entwicklungen auf der Suche nach einer Lösung im Iran-Krieg ab.

Im Tagesverlauf werden wenige relevante Konjunkturdaten erwartet. In Deutschland wird der Einzelhandelsumsatz für den Monat April veröffentlicht. Aus der Eurozone und den Vereinigten Staaten kommen Mai-Stimmungsdaten aus dem Verarbeitenden Gewerbe, in den meisten Fällen handelt es sich dabei jedoch um Zweitschätzungen.

rst

ISIN EU0009652759 EU0009652759

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

18:32 Bitcoin, Ether & Co. im Mai 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
17:59 Zurich Insurance: Diese US-Titel standen im ersten Quartal im Portfolio
17:45 Mai 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
17:31 Gold, Öl & Co. in KW 22: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
31.05.26 KW 22: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX schließen im Minus -- Asiens Börsen letztlich uneins - KOSPI dank KI-Euphorie mit neuem Rekordhoch
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Montag mit Verlusten. Der deutsche Leitindex tendierte ebenso tiefer. An der Wall Street geht es in unterschiedliche Richtungen. Die Börsen in Fernost fanden zum Wochenstart keine einheitliche Richtung.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen