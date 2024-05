Devisen (Früh) - Euro wenig bewegt zum US-Dollar

Der Euro hat sich am Dienstag in der Früh wenig verändert zum US-Dollar gezeigt. Die Gemeinschaftswährung notierte um kurz nach neun Uhr bei 1,0787 Dollar, nachdem sie am Vorabend knapp darüber notiert hatte.

Die Blicke richten sich am Vormittag auf die ZEW-Umfrage in Deutschland. Hier stehen die Zeichen auf eine weitere Aufhellung der Konjunkturerwartungen. Am Nachmittag rücken dann in den USA die Erzeugerpreise ins Blickfeld, die Hinweise auf die zur Wochenmitte anstehenden US-Verbraucherpreisdaten liefern könnten.

Darüber hinaus melden sich zahlreiche Vertreter aus den Notenbanken zu Wort. Der Vorsitzende der US-Zentralbank Fed, Jerome Powell, wird am Nachmittag an einer Diskussionsrunde teilnehmen. Aus der EZB will sich die deutsche Direktorin Isabel Schnabel äußern.

sto

