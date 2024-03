Devisen (Früh) - Euro zum US-Dollar etwas höher

Der Euro hat sich am Donnerstag in der Früh gegenüber dem US-Dollar etwas höher präsentiert. Er notierte gegen 8.30 Uhr bei 1,0936 Dollar, nachdem er am Vorabend bei 1,0916 Dollar tendiert hatte. Unterstützung erhielt der Euro-Dollar-Kurs am Mittwoch durch die Aussagen aus der US-Notenbank.

Die Fed hat die Leitzinsen erwartungsgemäß bei 5,25-5,50 Prozent belassen und die Äußerungen von Fed-Chef Powell im Anschluss an die FOMC-Sitzung lassen laut Helaba-Analysten darauf schließen, dass es die Währungshüter mit der Zinswende nicht besonders eilig haben. Die noch erhöhte Kernteuerung und der robuste Arbeitsmarkt sorgen für Zurückhaltung, hieß es weiter von den Experten.

Heute entscheiden zudem die Schweizerische Nationalbank und die Bank von England über das weitere, geldpolitische Vorgehen. Eine Änderung der Leitzinsen ist nach Analysten-Einschätzung unwahrscheinlich. Ähnlich wie bei der EZB und der Fed stellt sich bei der SNB und die BoE die Frage, wann die Zinswende eingeleitet wird, zumal sich in den Ländern die disinflationären Trends fortsetzen.

ste/spa

ISIN EU0009652759 EU0009652759