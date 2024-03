Devisen (Früh) - Euro zum US-Dollar kaum verändert

Der Euro hat sich am Mittwoch in der Früh gegenüber dem US-Dollar kaum verändert präsentiert. Er notierte gegen 8.30 Uhr bei 1,0869 Dollar, nachdem er am Vorabend bei 1,0861 Dollar tendiert hatte. Die anstehende Notenbankentscheidung in den USA sorgt an den Finanzmärkten seit Tagen für eine gewisse Anspannung, schreiben die Helaba-Analysten in ihrem Tagesausblick.

Zwar sei eine Zinsänderung heute unwahrscheinlich, fraglich ist aber, ob die Leitzinsprojektionen weniger Zinssenkungen anzeigen als noch im Dezember, hieß es weiter. Mit einer Forcierung der Zinssenkungserwartungen ist nach Einschätzung der Experten nicht zu rechnen und so bleibt das Umfeld für den Euro-Kurs herausfordernd.

Die chinesische Zentralbank hat bei ihrem monatlichen Zinsentscheid am Mittwoch in der Früh die Leitzinsen bereits wie erwartet nicht angetastet. Der einjährige Leitzins wurde bei 3,45 Prozent belassen.

ste/spa

ISIN EU0009652759 EU0009652759