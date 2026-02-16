Devisen (Früh) - Eurokurs gibt zum US-Dollar nach

Der Kurs des Euro ist am Montag gesunken. In der Früh wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1866 US-Dollar gehandelt und damit etwas tiefer als am Freitag. In den USA sind die Börsen feiertagsbedingt geschlossen. In der Eurozone steht am Vormittag die Bekanntgabe der Industrieproduktion von Dezember durch die Eurostat am Programm.

In den USA stehen mit dem Empire-State-Index (Dienstag) und dem Philadelphia Fed-Index (Donnerstag) ebenfalls erste Stimmungsumfragen des laufenden Monats auf dem Programm. Hier stellt sich laut Helaba-Analysten die Frage, ob der überraschend deutliche Anstieg des ISM-Industrieindex im Jänner bestätigt wird. Korrekturen seien möglich, es bleibe zu hoffen, dass sich die Stimmungsindikatoren aber oberhalb der Wachstumsschwelle halten könne.

In Japan standen die Daten zum japanischen Bruttoinlandsprodukt im vierten Quartal im Fokus. Dieses wuchs nach einem starken Einbruch im Vorquartal wieder leicht. Der Yen verlor daraufhin gegenüber dem US-Dollar etwas an Wert. Wie es hieß, unterstrichen die Zahlen die proaktive Ausgabenpolitik von Premierministerin Sanae Takaichi nach ihrem historischem Wahlsieg.

rst

