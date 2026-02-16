Dollarkurs

1,1853
 USD
-0,0020
-0,17 %
USD - EUR
<
Kurse + Charts + Realtime
Snapshot
Chart (groß)
Historisch
Realtimekurs
>
<
Nachrichten
Nachrichten
>
<
Tools
Währungsrechner
>
<
Invertiert
USD/EUR
>
16.02.2026 09:24:00

Devisen (Früh) - Eurokurs gibt zum US-Dollar nach

Der Kurs des Euro ist am Montag gesunken. In der Früh wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1866 US-Dollar gehandelt und damit etwas tiefer als am Freitag. In den USA sind die Börsen feiertagsbedingt geschlossen. In der Eurozone steht am Vormittag die Bekanntgabe der Industrieproduktion von Dezember durch die Eurostat am Programm.

In den USA stehen mit dem Empire-State-Index (Dienstag) und dem Philadelphia Fed-Index (Donnerstag) ebenfalls erste Stimmungsumfragen des laufenden Monats auf dem Programm. Hier stellt sich laut Helaba-Analysten die Frage, ob der überraschend deutliche Anstieg des ISM-Industrieindex im Jänner bestätigt wird. Korrekturen seien möglich, es bleibe zu hoffen, dass sich die Stimmungsindikatoren aber oberhalb der Wachstumsschwelle halten könne.

In Japan standen die Daten zum japanischen Bruttoinlandsprodukt im vierten Quartal im Fokus. Dieses wuchs nach einem starken Einbruch im Vorquartal wieder leicht. Der Yen verlor daraufhin gegenüber dem US-Dollar etwas an Wert. Wie es hieß, unterstrichen die Zahlen die proaktive Ausgabenpolitik von Premierministerin Sanae Takaichi nach ihrem historischem Wahlsieg.

rst

ISIN EU0009652759 EU0009652759

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

15.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 7: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
15.02.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 7
14.02.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
14.02.26 KW 7: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
13.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 6: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

ATX fester -- DAX schwächer -- Wall Street in Feiertagspause -- Märkte in Fernost letztlich uneins - Feiertag in Shanghai
Der heimische Aktienmarkt legt zu, während das deutsche Börsenbarometer abwärts tendiert. An den US-Börsen findet zum Wochenbeginn kein Handel statt. Die wichtigsten asiatischen Indizes stiegen uneinheitlich in die neue Handelswoche ein.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen