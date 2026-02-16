|
16.02.2026 09:24:00
Devisen (Früh) - Eurokurs gibt zum US-Dollar nach
In den USA stehen mit dem Empire-State-Index (Dienstag) und dem Philadelphia Fed-Index (Donnerstag) ebenfalls erste Stimmungsumfragen des laufenden Monats auf dem Programm. Hier stellt sich laut Helaba-Analysten die Frage, ob der überraschend deutliche Anstieg des ISM-Industrieindex im Jänner bestätigt wird. Korrekturen seien möglich, es bleibe zu hoffen, dass sich die Stimmungsindikatoren aber oberhalb der Wachstumsschwelle halten könne.
In Japan standen die Daten zum japanischen Bruttoinlandsprodukt im vierten Quartal im Fokus. Dieses wuchs nach einem starken Einbruch im Vorquartal wieder leicht. Der Yen verlor daraufhin gegenüber dem US-Dollar etwas an Wert. Wie es hieß, unterstrichen die Zahlen die proaktive Ausgabenpolitik von Premierministerin Sanae Takaichi nach ihrem historischem Wahlsieg.
rst
ISIN EU0009652759 EU0009652759
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX fester -- DAX schwächer -- Wall Street in Feiertagspause -- Märkte in Fernost letztlich uneins - Feiertag in Shanghai
Der heimische Aktienmarkt legt zu, während das deutsche Börsenbarometer abwärts tendiert. An den US-Börsen findet zum Wochenbeginn kein Handel statt. Die wichtigsten asiatischen Indizes stiegen uneinheitlich in die neue Handelswoche ein.