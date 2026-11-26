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26.11.2026 09:07:00
Devisen (Früh) - Eurokurs kaum verändert
Nach Einschätzung der Devisenexpertin Antje Praefcke von der Commerzbank haben jüngste Daten zur Preisentwicklung in den USA die Zinserwartungen nicht weiter geschürt. Am Mittwoch war bekannt geworden, dass sich die Kernrate des PCE-Index, das präferierte Maß der US-Notenbank Fed, über der Marke von drei Prozent hält. Die Fed strebt hingegen eine Inflationsrate von nur zwei Prozent an.
"Alles in allem spricht das dafür, dass die Fed im Dezember und dann erst wieder im März den Leitzins um 25 Basispunkte anheben wird", sagte Praefcke. Die Zinserhöhung im Dezember wird am Markt auch allgemein fest erwartet. Stichhaltige Gründe für ein größeres Ausmaß der geldpolitischen Straffung erkannte die Commerzbank-Expertin nicht.
Im weiteren Tagesverlauf wird am Devisenmarkt mit einem eher impulsarmen Handel gerechnet. Wegen des Feiertags "Thanksgiving" stehen in den USA keine Konjunkturdaten auf dem Programm, an denen sich die Anleger orientieren könnten.
spa
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Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt präsentierten sich im Handel am Donnerstag mit Gewinnen. Die US-Börsen bleiben feiertagsbedingt geschlossen. In Asien waren am Donnerstag überwiegend positive Vorzeichen zu beobachten.