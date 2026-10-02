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02.10.2026 08:35:00
Devisen (Früh) - Eurokurs unbewegt nach Rutsch am Vortag
Zum Wochenausklang stehen in der Eurozone die Verbraucherpreise an. "In großen Euro-Ländern wie Deutschland, Frankreich, Italien und Spanien sind die harmonisierten Inflationsraten im September, angeschoben durch die Energiepreise, deutlich gestiegen. Insofern sollte eine kräftig erhöhte Inflation nicht überraschen," schreiben die Experten der Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba) in ihrem Morgenkommentar. Die größere Aufmerksamkeit gilt den Experten zufolge aber wohl dem US-Arbeitsmarktbericht am Nachmittag. Die Helaba rechnet nicht damit, dass grundsätzliche Zweifel an den eingepreisten Fed-Zinserhöhungen aufkommen sollten.
Mit Blick auf die Kurs-Entwicklung des Euro schreiben die Experten: "Ein Ende des Abwärtsimpulses scheint noch nicht in Sicht zu sein." Der Euro werde von verschiedenen Faktoren belastet, so hätten sich etwa die Zinserwartungen zugunsten des Dollar entwickelt.
spa
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