Dollarkurs

1,1384
 USD
0,0004
0,03 %
USD - EUR
<
Kurse + Charts + Realtime
Snapshot
Chart (groß)
Historisch
Realtimekurs
>
<
Nachrichten
Nachrichten
>
<
Tools
Währungsrechner
>
<
Invertiert
USD/EUR
>
23.07.2026 08:36:00

Devisen (Früh) - Eurokurs vor EZB-Ratssitzung weiter über 1,14 Dollar

Der Kurs des Euro ist am Donnerstag im frühen Handel vor der anstehenden EZB-Ratssitzung leicht gestiegen. Zuletzt wurde die Gemeinschaftswährung zu 1,1430 US-Dollar gehandelt und damit etwas höher als am Vorabend.

Unter dem Strich tut sich beim Euro-Dollar-Wechselkurs schon seit Ende Juni kaum etwas, nach den jüngsten Zinssignalen der Währungshüter aus den USA und der Eurozone fehlen wesentliche Impulse. Auch der wegen des Iran-Kriegs wieder gestiegene Ölpreis, der Inflationssorgen tendenziell nährt, änderte jüngst wenig.

"Entwarnung kann allerdings noch nicht gegeben werden. Und sollte die umkämpfte Durchschnittslinie erneut unterschritten werden, drohen Verluste bis zum Jahrestief, das im Juni bei 1,1325 markiert wurde", schreiben die Volkswirte der Helaba.

Die Blicke richten sich auf die EZB-Zinsentscheidung am frühen Donnerstagnachmittag. Vertreter der Notenbank haben in den vergangenen Wochen vor anhaltenden Inflationsrisiken gewarnt und keinen Zweifel daran gelassen, im Fall der Fälle handlungsbereit zu sein.

Klare Hinweise auf eine unmittelbar bevorstehende Zinserhöhung gibt es nach Ansicht der Helaba gleichwohl nicht. Fraglich sei, ob ein Schritt für die Ratssitzung im September angedeutet werde, zumal die Falken im Rat derzeit offenbar etwas mehr Gewicht zu haben scheinen, so die Experten.

spa

ISIN EU0009652759 EU0009652759

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

19.07.26 Gold, Öl & Co. in KW 29: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
19.07.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 29
18.07.26 KW 29: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
18.07.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
17.07.26 KW 29: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX fester -- Asiens Börsen schließen im Minus
Der heimische Markt zeigt sich vor dem Wochenende im Plus. Der deutsche Leitindex verbucht Gewinne. An den Märkten in Fernost ging es am Freitag bergab.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen