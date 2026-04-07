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07.04.2026 09:19:00
Devisen (Früh) - Eurokurs weiter über 1,15 US-Dollar-Marke
Für Trump steht die Freigabe der Meeresenge derzeit im Fokus des Iran-Kriegs. Die Straße von Hormuz ist insbesondere für Öl und Flüssiggas ein wichtiger Transportweg. Trump stellte dem Iran erneut ein Ultimatum. Vor dem Ablauf am Mittwoch um 2.00 Uhr zeichnet sich keine Einigung ab. Trump bekräftigte seine Warnung vor einer "völligen Zerstörung" aller iranischen Kraftwerke und Brücken, falls Teheran nicht die Straße von Hormuz öffnet. Ein Sprecher der iranischen Militärführung reagierte mit Spott auf die Drohung.
Für eine allmähliche Stabilisierung des Eurokurses spricht laut den Helaba-Anaylsten die Renditeentwicklung, die sich vor allem im kürzeren Laufzeitbereich zugunsten des Euros entwickelt hat - der US-Renditevorteil ist in letzter Zeit abgeschmolzen. Technisch wichtig wäre es aber, neben der 21-Tagelinie auch die restlichen Durchschnittslinien in Angriff zu nehmen. Diese verlaufen alle eng beieinander und liefern Widerstand im Bereich von 1,1673 bis 1,1701.
moe/ger
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