Der Euro hat sich am Freitag stabilisiert. In der Früh wurde die Gemeinschaftswährung zu 1,0985 Dollar gehandelt und damit nahezu auf dem gleichen Niveau wie am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Donnerstagnachmittag auf 1,0992 (Mittwoch: 1,0968) US-Dollar festgesetzt.

Mitte der Woche war der Eurokurs bis auf 1,0953 Dollar und damit auf den tiefsten Stand seit April 2025 gefallen. Seitdem hat sich der Euro etwas erholt. Die Daten zu den deutschen Erzeugerpreisen in der Früh bewegten den Euro nicht.

"Zum Ende der Woche stehen keine wichtigen Datenveröffentlichungen mehr im Kalender", schreiben die Experten der Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba) in ihrem Tagesausblick. Auffällig seien derzeit die zahlreichen Reden von Notenbankvertretern. Vor allem habe es viele Stimmen aus dem Kreis des Federal Open Market Committee (FOMC) der US-Notenbank Fed gegeben, die wiederholt auf die Notwendigkeit weiterer Leitzinserhöhungen hingewiesen hätten. Auch hinsichtlich der Europäischen Zentralbank werde eine restriktivere Geldpolitik eingepreist.

"Der Euro hat sich zum US-Dollar stabilisieren können, was möglicherweise auf den rückläufigen US-Renditevorteil zurückzuführen ist", so die Helaba-Experten. Noch sei es zu früh, um auf eine dauerhafte und deutliche Erholung zu setzen, denn der Abwärtstrend sei weiterhin intakt. "Entscheidend nach unten ist der Bereich um 1,0950 Dollar."

spa

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