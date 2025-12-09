|
Devisen (Früh) - Eurokurs zum US-Dollar wenig verändert
Am Devisenmarkt warten die Anleger auf die Veröffentlichung der Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed am Mittwoch. Es wird allgemein mit einer weiteren Zinssenkung um 0,25 Prozentpunkte gerechnet. An den Märkten wird allerdings auch darauf spekuliert, dass die Fed im kommenden Jahr die Leitzinsen nicht so stark wie bisher erwartet senken könnte.
Nach Einschätzung von Analysten der Dekabank wird an den Finanzmärkten mittlerweile damit gerechnet, dass der Fed-Präsident Jerome Powell künftig etwas falkenhafter auftreten wird als zuvor. Demnach dürfte sich Powell eher für eine straffere Geldpolitik aussprechen. Jüngste Kommentare von anderen Fed-Mitgliedern lassen zudem eine zunehmende Uneinigkeit innerhalb des geldpolitischen Rates der Notenbank verspüren, heißt es in der Analyse der Dekabank.
