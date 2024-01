Devisen (Nachmittag) - Euro bei 1,0844 US-Dollar

Der Euro hat sich am Dienstag im Verlauf mit leichten Zuwächsen zum US-Dollar präsentiert. Er notierte gegen 15.15 Uhr bei 1,0844 Dollar, nachdem er am Vorabend bei 1,0831 Dollar gehalten hatte.

Im Fokus der Händler steht zunehmend die für Mittwoch angesetzte Zinsentscheidung der Federal Reserve. Zwar geht der Markt von keiner Senkung aus, allerdings erhofft man sich von der anschließenden Pressekonferenz, auf der sich Fed-Chef Jerome Powell zu Wort melden wird, Hinweise auf das weitere geldpolitische Vorgehen der Notenbank.

Konjunkturseitig standen am Nachmittag US-Immobiliendaten im Blick. So knüpfte der dortige Immobilienmarkt an seine jüngste Erholung an. In den 20 großen Metropolregionen der Vereinigten Staaten legten die Häuserpreise im November zum Vorjahresmonat um 5,4 Prozent zu, wie aus dem in New York veröffentlichten S&P/Case-Shiller-Index hervorgeht. Es ist der deutlichste Zuwachs im laufenden Jahr.

sto/ger

ISIN EU0009652759 EU0009652759