24.11.2025 11:11:00
Devisen (Vormittag) - Euro kaum bewegt bei 1,1530 US-Dollar
Der Euro hat sich am Montagvormittag kaum bewegt. Zuletzt notierte die Gemeinschaftswährung bei 1,1530 US-Dollar und damit etwa so hoch wie vor dem Wochenende.
Überraschenderweise wurde die Stimmung in der deutschen Wirtschaft schlechter. Im November fiel das Ifo-Geschäftsklima um 0,3 Punkte auf 88,1 Punkte, wie das Münchner Forschungsinstitut mitteilte. Analysten hatten hingegen mit einem Anstieg auf 88,5 Punkte gerechnet. "Die deutsche Wirtschaft zweifelt an einer baldigen Erholung", kommentierte Ifo-Präsident Clemens Fuest das Ergebnis der Umfrage.
Die Experten der Helaba verwiesen bereits in der Früh auf uneinheitliche, aber per Saldo leicht belastende Vorgaben. "Die weiterhin verhaltene Stimmung der Unternehmen deutet darauf hin, dass die konjunkturelle Entwicklung auch im Schlussquartal 2025 noch mäßig ist", schlussfolgerten die Ökonomen daher.
