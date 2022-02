Devisen Wien (10.30) - Euro am Vormittag weiter unter 1,14 Dollar

Der Euro ist am Freitag wieder unter 1,14 US-Dollar gerutscht. Gegen 10.30 Uhr kostete die Gemeinschaftswährung 1,1389 US-Dollar und damit weniger als am Vorabend (1,1447 Dollar), aber etwas mehr als heute früh (1,1378 Dollar). Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs am Donnerstag auf 1,1439 Dollar festgesetzt.

Äußerungen diverser EZB-Vertreter haben die Zinssorgen zunächst nicht weiter dämpfen können, auch wenn die Notenbank vermutlich nicht so schnell agieren wird wie anfangs befürchtet, hieß es in einem Helaba-Kommentar. Präsidentin Lagarde hat nochmals betont, dass ein zu schnelles Handeln die Erholung der Wirtschaft gefährden würde. Die EZB werde bei Bedarf und schrittweise agieren.

Im Gegensatz dazu sind die Sorgen in den USA wieder größer geworden, nachdem die US-Inflation stärker gestiegen ist als erwartet. Inzwischen wird bis Juli dieses Jahres ein voller Prozentpunkt an Zinserhöhung eingepreist, so die Helaba-Experten weiter.

Der hohe Preisdruck in Deutschland hat im Jänner erstmals seit Monaten wieder etwas nachgelassen, war in der Früh bekannt geworden. Waren und Dienstleistungen kosteten durchschnittlich 4,9 Prozent mehr als ein Jahr zuvor, wie das Statistische Bundesamt seine erste Schätzung bestätigte. Im Dezember hatte die von teurer Energie getriebene Inflationsrate noch 5,3 Prozent betragen und damit den höchsten Wert seit fast 30 Jahren erreicht.

Im Tagesverlauf blicken die Akteure dann Richtung USA. Am Nachmittag wird die Verbraucherumfrage der Universität von Michigan veröffentlicht. Diese sei eine der am meisten beachteten Stimmungsbarometer in den Vereinigten Staaten, denn erste Daten lägen bereits etwa zur Monatsmitte vor.

