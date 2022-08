Devisen Wien (8.20) - Euro im frühen Handel behauptet

Der Euro hat sich nach seinen jüngsten Kursverlusten etwas stabilisiert. Die Gemeinschaftswährung notierte am Dienstag gegen 8.20 Uhr im Bereich von 1,0160 US-Dollar und damit in etwa auf dem Niveau vom Vorabend (1,0156 Dollar). Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs zum Wochenstart auf 1,0195 Dollar festgesetzt.

Der Euro setzt seine Schwächetendenz fort, nachdem er daran gescheitert ist, wichtige Hürden zu überwinden, hieß es in einem aktuellen Helaba-Kommentar. Schwache Konjunkturdaten aus China hatten am Devisenmarkt zuletzt für eine hohe Dollar-Nachfrage gesorgt. Der Dollar ist in wirtschaftlich unsicheren Zeiten oft als Hort der Stabilität gefragt.

Am Dienstag könnten Konjunkturdaten dem Euro neue Impulse verleihen. Dabei stehen laut den Helaba-Experten am späten Vormittag insbesondere die Ergebnisse der ZEW-Umfrage unter Finanzmarktexperten im Blick: "Zwar ist es an den Aktienmärkten in den letzten Wochen zu erfreulichen Kursgewinnen gekommen, dennoch herrschen in Europa und speziell in Deutschland Konjunkturzweifel vor - auch wegen der Befürchtungen vor einer Gasknappheit." Der Ukraine-Krieg, die hohe Inflation und der zu erwartende weitere Leitzinsanstieg schlagen den Helaba-Fachleuten zufolge zudem auf das Gemüt.

Am Nachmittag sorgt dann in den USA die Industrieproduktion für Aufmerksamkeit. Die Vorgaben für die ebenfalls anstehenden US-Baubeginne und -genehmigungen sind uneinheitlich.

ger

ISIN EU0009652759 EU0009652759