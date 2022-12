Devisen Wien (8.25) - Euro gut behauptet bei 1,0638 Dollar

Der Euro-Dollar-Kurs hat sich am Donnerstag im frühen Handel gut behauptet präsentiert. Der Euro notierte gegen 8.25 Uhr bei 1,0638 US-Dollar nach 1,0615 Dollar am Vorabend. Die EZB hatte den Referenzkurs am Mittwoch mit 1,0636 Dollar fixiert.

Damit bewegt sich der Euro zum US-Dollar schon seit Tagen weiterhin in einer recht engen Bandbreite bei der Marke von 1,06. Auch am Berichtstag könnte sich daran nichts ändern. Vor den näher rückenden Weihnachtsfeiertagen und dem Jahreswechsel haben einige Investoren ihre Auftragsbücher wohl schon geschlossen.

Auf fundamentaler Ebene rückten im Frühhandel BIP-Zahlen aus Großbritannien ins Blickfeld der Akteure. Die Wirtschaft Großbritanniens ist im Sommer etwas deutlicher geschrumpft als bisher bekannt. Im dritten Quartal ist das Bruttoinlandsprodukt (BIP) um 0,3 Prozent gegenüber dem Vorquartal zurückgegangen, teilte das Statistikamt ONS nach einer zweiten Schätzung in London mit. Eine erste Berechnung hatte einen Rückgang um 0,2 Prozent ergeben. Auf den Euro-Pfund-Kurs brachte die Veröffentlichung kaum Auswirkungen.

ISIN EU0009652759 EU0009652759