Devisen Wien (8.30) - Euro bei 0,9913 US-Dollar

Der Kurs des Euro hat sich am Donnerstag im frühen Handel etwas höher zum US-Dollar präsentiert. Gegen 8.30 Uhr wurde die Gemeinschaftswährung bei 0,9913 US-Dollar gehandelt, nach 0,9882 Dollar am Vorabend.

Der Euro hatte zuletzt zu einem Test der Parität angesetzt und ist gescheitert, schreiben die Helaba-Analysten in ihrem Tagesausblick. Gleichwohl hat sich das technische Bild für den Euro-Dollar-Kurs nach Einschätzung der Experten aufgehellt. Noch aber ist der Abwärtstrendkanal intakt, was das Anstiegspotenzial begrenzen könnte, zumal zuletzt die Zinsentwicklung wieder zugunsten des US-Dollars gelaufen ist, hieß es weiter.

Auf fundamentaler Ebene wurden in der Früh bereits Industriedaten aus Deutschland publiziert. Die deutsche Industrie hat im August weniger Aufträge erhalten als im Vormonat. Nach Angaben des Statistischen Bundesamts lag der Auftragseingang um 2,4 Prozent niedriger. Experten hatten mit einem moderateren Rückgang um 0,7 Prozent gerechnet.

In den USA stehen die wöchentlichen Daten vom Arbeitsmarkt am Berichtstag auf dem Programm, bevor am Freitag der an den Börsen stark beachtete monatliche Arbeitsmarkt der Regierung veröffentlicht wird.

