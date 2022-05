Devisen Wien (8.30) - Euro bei 1,0603 Dollar

Der Kurs des Euro hat sich am Donnerstag im europäischen Frühhandel über der Marke von 1,06 US-Dollar gehalten. Gegen 8.30 Uhr kostete die Gemeinschaftswährung 1,0603 Dollar, nach 1,0611 US-Dollar am Vorabend.

Die US-Notenbank hat den Markterwartungen entsprochen und das Leitzinsband um 50 Basispunkte auf 0,75 bis 1,00 Prozent erhöht, schreiben die Helaba-Analysten. Zudem wurden weitere Zinserhöhungen und eine Bilanzreduzierung in Aussicht gestellt. Auch der Euro konnte Profit aus den Fed-Entscheidungen schlagen und legte am Vorabend klar zu, nachdem der Fed-Chef Powell sagte, dass noch größere Zinsschritte derzeit nicht in Erwägung gezogen würden.

Heute dürfte die Bank von England nachziehen und ebenfalls an der Zinsschraube drehen, hieß es weiter von den Experten. "Die Währungshüter haben sich - ähnlich wie die der Fed - der Inflationsbekämpfung verschrieben, während Vertreter der Europäischen Zentralbank trotz ihres Auftrages zur Sicherung der Preisniveaustabilität verstärkt auf konjunkturelle Risiken verweisen", formulierte die Helaba. Aber auch in der Eurozone zeichnet sich eine erste Zinserhöhung ab, nach Einschätzung der Analysten vermutlich schon im dritten Quartal.

