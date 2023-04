Devisen Wien (8.30) - Euro bewegt sich zum Vorabend kaum

Der Euro hat sich am Mittwoch im Frühhandel gegenüber dem Vorabend kaum bewegt. Die Gemeinschaftswährung war gegen 8.30 Uhr 1,0952 US-Dollar wert. Gestern Abend gegen 21 Uhr notierte der Euro bei 1,0953 Dollar. Die Europäische Zentralbank (EZB) setzte den Referenzkurs am Dienstag auf 1,0901 Dollar fest.

Am Dienstag hatten unerwartet schwache US-Konjunkturdaten den US-Dollar belastet und der Euro war im Gegenzug bis auf 1,0973 Dollar gestiegen und damit auf den höchsten Stand seit zwei Monaten. Im Februar waren die Auftragseingänge in der amerikanischen Industrie stärker als erwartet gesunken.

"Das Hauptaugenmerk der Finanzmarktakteure wird heute dem ISM-Index des Nicht-Verarbeitenden Gewerbes in den USA gelten, nachdem der Index des Verarbeitenden Gewerbes enttäuscht hatte und deutlicher in den Bereich unterhalb der Expansionsschwelle gesunken ist", kommentieren dann die Analysten der Helaba. Dazu komme der ADP-Report, der Einblick in die Situation am US-Arbeitsmarkt gibt.

spo/fpr

ISIN EU0009652759