Devisen Wien (8.30) - Euro gibt im Frühhandel zum Dollar nach

Der Euro hat gegenüber dem US-Dollar in der Früh an Wert verloren. Kurz nach 8.30 Uhr notierte die Gemeinschaftswährung bei 1,0707 Dollar. In New York notierte der Euro am Vorabend gegen 21 Uhr noch bei 1,0739 Dollar. Die Europäische Zentralbank (EZB) setzte den Referenzkurs am Dienstag auf 1,0759 Dollar fest.

In den USA sind die Zinserwartungen mit Blick auf die US-Notenbank wieder gestiegen. Ein höheres Zinsniveau in den USA stärkt gängigerweise die dortige Währung. Hintergrund sind US-Inflationsdaten vom Vortag, die zwar einen Rückgang der Teuerung im Jänner gegenüber dem Dezember zeigten - allerdings fiel der Rückgang merklich schwächer als erwartet aus.

Zulegen konnte der Euro (und auch der Dollar) gegenüber dem japanischen Yen. "Hoffnungen auf eine schnelle Abkehr von der ultralockeren Geldpolitik wurden wohl auch von der Nominierung des neuen Notenbankchefs Kazua Ueda verdrängt", kommentieren Analysten der Helaba.

spo/ste

ISIN EU0009652759 EU0009652759