Devisen Wien (8.30) - Euro gut behauptet zum US-Dollar

Der Euro hat am Donnerstag im frühen europäischen Handel gut behauptet zum US-Dollar notiert. Gegen 8.30 Uhr kostete die Gemeinschaftswährung 1,0925 Dollar und damit etwas mehr als am Vorabend, als der Euro bei 1,0903 US-Dollar tendiert hat.

"Der Euro ist gleich wegen mehrerer Faktoren in der Defensive", schreiben die Helaba-Analysten in ihrem Tagesausblick. Fed-Sorgen, Politikrisiken und Wachstumsängste in Europa seien allesamt in der Tendenz belastend. Angesichts dessen hat sich nach Einschätzung der Experten die technische Situation auch weiter verschlechtert. Ende März war zunächst der Versuch gescheitert, Widerstände im Bereich 1,12 Dollar zu überwinden und in der Folge ist der Euro-Kurs kurzfristig unter 1,09 Dollar gerutscht, hieß es weiter.

