Devisen Wien (8.30) - Euro gut behauptet zum US-Dollar

Der Euro hat sich am Dienstag in der Früh gegenüber dem US-Dollar gut behauptet gezeigt. Gegen 8.30 Uhr notierte die Gemeinschaftswährung im Bereich von 1,0780 US-Dollar, nach 1,0763 Dollar am Vorabend.

Mit Blick auf die Zinssenkungserwartungen sind nach Einschätzung der Helaba-Analysten die Belastungsfaktoren für den Euro zuletzt größer geworden. In den USA hatte der Arbeitsmarkt bereits leise Zweifel an den eskomptierten Zinssenkungen in den USA aufkommen lassen und diese könnten mit der Fed-Entscheidung nochmals verstärkt werden.

Währenddessen haben konjunkturelle Daten in der Eurozone jüngst nicht überzeugt und ein Rückgang bei der ZEW-Umfrage würde den Euro zusätzlich belasten. Auch technisch betrachtet dominieren für den Euro-Dollar-Kurs die Kursrisiken, hieß es weiter von den Experten.

ste/ger

ISIN EU0009652759 EU0009652759