Devisen Wien (8.30) - Euro im frühen Handel behauptet

Der Euro hat sich am Dienstag im frühen europäischen Handel nur wenig verändert zum US-Dollar gezeigt. Gegen 8.30 Uhr kostete die Gemeinschaftswährung 1,0780 US-Dollar und damit in etwa soviel wie am Vorabend (1,0783 Dollar). Im asiatischen Handel war sie bis auf 1,0761 Dollar abgerutscht und hatte sich damit weiter dem am Donnerstag erreichten tiefsten Stand seit zwei Jahren genähert.

Die Europäische Zentralbank ist derzeit in einem Dilemma. Einerseits zwingen die außergewöhnlich hohen Inflationsraten innerhalb der Eurozone zum Handeln, andererseits sind mit dem Krieg in der Ukraine, den Sanktionen gegen Russland und dem massiven Anstieg der Energiepreise die Konjunkturrisiken deutlich gestiegen, kommentierten die Helaba-Analysten. Vor diesem Hintergrund wundert es nicht, dass sich die Währungshüter noch nicht auf einen klaren Kurs festlegen wollen.

Die EZB hatte am Donnerstag trotz der hohen Inflation ihre Geldpolitik nicht verändert. Kritiker warfen der Notenbank fehlende Entschlossenheit vor. Die Zinsdifferenz zwischen den USA und der Eurozone wird sich damit wohl weiter ausweiten. Dies macht den Dollar für Anleger attraktiver.

Datenseitig richtet sich der Blick der Investoren am Nachmittag auf Immobiliendaten aus den USA. Zudem legt der Internationale Währungsfonds (IWF) seine neue Prognose für das Wachstum der Weltwirtschaft vor.

