Devisen Wien (8.30) - Euro im frühen Handel behauptet

Der Euro hat sich am Dienstag im frühen europäischen Handel nur wenig verändert gezeigt. Gegen 8.30 Uhr kostete die Gemeinschaftswährung 1,0157 US-Dollar und damit geringfügig mehr als am Vorabend (1,0153 Dollar). Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Montagnachmittag auf 1,0131 Dollar festgesetzt.

Der Euro konnte zuletzt wieder Boden gut machen und profitierte von der höheren Risikoneigung an den Finanzmärkten. Zuletzt waren die europäischen Erdgaspreise rückläufig und so konnte die Stimmung bereits am Freitag auf Risk-on-Modus wechseln. Dies hielt auch zum Start in die neue Woche an und so waren die "sicheren" Anlagehäfen nicht mehr gesucht, hieß es in einem Helaba-Kommentar.

Am Dienstag dürften Anleger Inflationsdaten aus der Eurozone im Auge behalten. Zwar handelt es sich lediglich um eine zweite Schätzung. Angesichts der hohen Teuerung auf Rekordniveau spielen Inflationszahlen gerade vor der geldpolitischen Sitzung der EZB an diesem Donnerstag eine große Rolle. Ansonsten spielen die politischen Entwicklungen in Italien und die Energiesituation in Europa eine große Rolle an den Märkten.

