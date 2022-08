Devisen Wien (8.30) - Euro im frühen Handel behauptet

Der Euro hat sich am Dienstag im frühen Handel zunächst kaum von der Stelle bewegt. Gegen 8.30 Uhr kostete die Gemeinschaftswährung 1,0255 US-Dollar und damit so viel wie am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Montagnachmittag noch etwas tiefer auf 1,0233 Dollar festgesetzt.

Der Euro kann sich zum US-Dollar gut behaupten, allerdings fehlten ihm bisher die Impulse, um weiteres Terrain gutzumachen und wichtige Widerstände zu überwinden, hieß es in einem aktuellen Helaba-Kommentar. Der nur leicht rückläufige ISM-Industrieindex hat den Euro nicht belastet und so ist es zum Test der Hürde bei 1,0280 Dollar gekommen. Kurse darüber würden Potenzial bis 1,0360 Dollar eröffnen, hieß es weiter.

In der Eurozone und den USA stehen am Dienstag keine entscheidenden Konjunkturdaten auf dem Programm, die für größere Marktbewegung sorgen könnten. Es äußern sich jedoch einige hochrangige Zentralbanker, insbesondere aus den USA.

Ein Auge dürften die Marktteilnehmer auch auf die Lage in Taiwan werfen, wo die Vorsitzende des US-Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, im Rahmen ihrer Asienreise Station machen könnte. China hat den USA in diesem Fall mit Konsequenzen gedroht.

Unter Druck stand in der Früh der australische Dollar. Zwar hob die Notenbank des Landes ihren Leitzins zum vierten Mal in diesem Jahr und zudem deutlich an. Sie stellte aber auch klar, dass der weitere Kurs nicht vorgezeichnet sei. An den Märkten wurde das als leichte Abkehr von einem konsequenten Kampf gegen die hohe Inflation aufgefasst, wodurch die Landeswährung belastet wurde.

ger/spa

