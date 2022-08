Devisen Wien (8.30) - Euro im frühen Handel behauptet

Der Kurs des Euro hat sich am Mittwoch vor der Veröffentlichung wichtiger US-Konjunkturdaten über 1,02 US-Dollar gehalten. Die europäische Gemeinschaftswährung wurde gegen 8.30 Uhr bei 1,0210 Dollar gehandelt und damit nahezu zum gleichen Kurs wie am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Dienstag auf 1,0234 Dollar festgesetzt. In New York notierte der Euro am Dienstag gegen 21 Uhr bei 1,0212 Dollar.

Der Euro setzt zum US-Dollar seine Konsolidierung fort. Sollte es bei der heute anstehenden US-Inflation keine großen Überraschungen geben, dürfte sich daran wohl wenig ändern, kommentierten die Helaba-Experten. Etwas auffällig ist derzeit allerdings der wieder größer gewordene Realrenditevorteil der USA gegenüber der Eurozone. Dies kommt tendenziell dem US-Dollar zugute. Insofern sollten sich die Hoffnungen auf einen deutlichen Euro-Anstieg in Grenzen halten, hieß es weiter.

Es wird damit gerechnet, dass sich die Inflation im Juli etwas abgeschwächt hat. Im Juni war die Inflationsrate in der größten Volkswirtschaft der Welt noch bis auf 9,1 Prozent gestiegen und damit auf den höchsten Stand seit mehr als 40 Jahren.

