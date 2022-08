Devisen Wien (8.30) - Euro im frühen Handel behauptet

Der Kurs des Euro hat sich am Freitag im frühen europäischen Handel nur wenig verändert gezeigt. Die europäische Gemeinschaftswährung wurde gegen 8.20 Uhr bei 1,0316 US-Dollar gehandelt und damit in etwa auf dem Niveau vom Vorabend. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs zuletzt auf 1,0338 Dollar festgesetzt. In New York notierte der Euro am Donnerstag gegen 21 Uhr bei 1,0317 Dollar.

Der Euro profitiert von der erhöhten Risikobereitschaft infolge reduzierter Inflations- und Zinssorgen. Allerdings ist er bisher daran gescheitert, die Widerstände im Bereich 1,0350/60 Dollar dauerhaft zu überwinden. Erst Kurse darüber würden weiteres Potenzial nach oben eröffnen, so die Helaba-Experten in einem aktuellen Kommentar.

Datenseitig verwiesen die Experten auf das am Nachmittag anstehende, von der Universität Michigan erhobene US-Konsumklima für August. Bereits am Vormittag könnten Wachstumsdaten aus Großbritannien für Aufmerksamkeit sorgen.

ger/fpr

ISIN EU0009652759 EU0009652759