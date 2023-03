Devisen Wien (8.30) - Euro im frühen Handel behauptet

Der Euro hat sich am Montag im frühen europäischen Handel kaum verändert gegenüber dem US-Dollar gezeigt. Gegen 8.30 Uhr kostete die europäische Gemeinschaftswährung 1,0758 US-Dollar und damit in etwa so viel wie vor dem Wochenende. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Freitag auf 1,0745 Dollar festgesetzt. In New York hatte der Euro am Freitag gegen 21 Uhr bei 1,0757 Dollar notiert.

Der Euro ist am Freitag in einer neuen Welle der Risikoaversion unter Druck geraten. Sorgen wegen europäischer Banken haben zugenommen und so kam der Euro ins Hintertreffen, auch weil die Zinsdifferenzen, die sich zuletzt noch Euro-günstig entwickelt hatten, wieder auseinanderliefen, hieß es in einem Helaba-Kommentar.

Zum Wochenstart steht das deutsche Geschäftsklima des Ifo-Instituts auf dem Programm. Nachdem sich die Unternehmensstimmung in den vergangenen Monaten aufgehellt hat, wird für März mit einer Stagnation gerechnet. Für Entlastung hatten zuletzt die rückläufigen Energiepreise gesorgt. In der Eurozone werden Geld- und Kreditdaten der EZB erwartet.

ger/spa

ISIN EU0009652759