Devisen Wien (8.30) - Euro im frühen Handel behauptet

Der Euro notierte zu Beginn der Woche wenig verändert. Die europäische Gemeinschaftswährung kostete am Montag gegen 8.30 Uhr 1,0980 US-Dollar und damit etwa so viel wie am späten Freitagabend (1,0977 Dollar). Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt vor dem Wochenende auf 1,0978 Dollar festgesetzt.

Die Stimmung am Markt ist insgesamt verhalten, was an den teilweise sinkenden Aktienkursen abzulesen ist. Am Rentenmarkt scheint die Erholung schon wieder beendet zu sein und der Euro setzt die seit Tagen zu beobachtende Konsolidierung fort, hieß es in einem Helaba-Kommentar.

Datenseitig richten sich die Blicke der Anleger zum Wochenstart nach München. Dort veröffentlicht das Ifo-Institut sein monatliches Geschäftsklima. Analysten rechnen mit einer geringfügigen Aufhellung. In den vergangenen Monaten hat sich die Unternehmensstimmung Zug um Zug aufgehellt. Ausschlaggebend war vor allem die abklingende Energiekrise.

ger/spo

