Devisen Wien (8.30) - Euro im frühen Handel bei 0,9821 Dollar

Der Euro hat am Donnerstag im frühen europäischen Handel nach der US-Zinserhöhung am Vorabend etwas schwächer zum US-Dollar notiert. Gegen 8.30 Uhr tendierte die Gemeinschaftswährung bei 0,9821 Dollar und damit etwas niedriger als am Mittwochabend (0,9867 Dollar).

Der Euro ist weiterhin mit Risiken behaftet und die Hoffnungen, dass die Fed-Zinserwartungen nicht nochmals forciert wurden, haben sich nicht bewahrheitet, schreiben die Helaba-Analysten. "Das Impuls- und Mehrjahrestief, das Anfang des Monats bei 0,9864 erreicht wurde, hat einem Test nicht Stand gehalten. Mit sich gen Süden richtenden Indikatoren hat sich die kurzfristige Perspektive zudem weiter getrübt. Mit dem neuen Tiefpunkt bei 0,9809 Dollar scheint für den Euro-Kurs Raum bis in den Bereich um 0,96 Dollar eröffnet worden zu sein", formulierten die Experten.

ISIN EU0009652759 EU0009652759