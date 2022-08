Devisen Wien (8.30) - Euro im frühen Handel bei 1,0163 US-Dollar

Der Euro hat sich am Donnerstag im frühen Handel gut behauptet präsentiert. Gegen 8.30 Uhr kostete die Gemeinschaftswährung 1,0163 US-Dollar, nach 1,0156 Dollar am Vorabend. Auch das britische Pfund lag vor mit Spannung erwarteten Entscheidungen der Bank of England stabil zu Dollar und Euro.

Heute entscheidet die Bank von England über das weitere Vorgehen in der Geldpolitik, schreiben die Helaba-Analysten. Die Währungshüter haben im Gegensatz zur EZB bereits Ende des Vorjahres den Zinserhöhungszyklus eingeleitet und seitdem den Basiszins vom Rekordtief von 0,1 Prozent auf 1,25 Prozent erhöht. Ein weiterer Anstieg um 0,5 Prozentpunkte ist angesichts der auf einem 40-Jahreshoch liegenden Inflation von zuletzt 9,4 Prozent wahrscheinlich, hieß es weiter von den Experten.

In der Eurozone dürften die Anleger im Tagesverlauf neue Auftragsdaten aus der Industrie in Deutschland unter die Lupe nehmen. In den USA stehen Zahlen vom Außenhandel und die wöchentlichen Daten vom Arbeitsmarkt auf dem Programm.

