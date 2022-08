Devisen Wien (8.30) - Euro im frühen Handel bei 1,0173 US-Dollar

Der Euro hat sich am Mittwoch im frühen Handel knapp behauptet präsentiert. Gegen 8.30 Uhr kostete die Gemeinschaftswährung 1,0173 US-Dollar, nach 1,0181 Dollar am Vorabend. Der Euro ist bereits am Vortag im Zuge der erhöhten Risikoaversion an den Finanzmärkten unter Druck gekommen, schreiben die Helaba-Analysten und verweisen auf die Spannungen zwischen den USA und China.

Auch Äußerungen diverser Fed-Vertreter, die weitere US-Zinserhöhungen in Aussicht gestellt haben, dürften für die schwächere Tendenz beim Euro-Dollar-Kurs verantwortlich sein. Damit setzt sich die seit etwa vier Wochen währende Konsolidierung beim Euro fort, hieß es weiter von den Experten.

Zur Wochenmitte stehen auch Konjunkturdaten auf dem Programm. In der Eurozone veröffentlicht S&P Global seine Einkaufsmanagerindizes für die Dienstleister. In den USA wird mit dem ISM-Index eine ähnliche Unternehmensumfrage erwartet. Daneben äußern sich zahlreiche Vertreter der US-Zentralbank Federal Reserve.

ste/spa

ISIN EU0009652759 EU0009652759