Devisen Wien (8.30) - Euro im frühen Handel bei 1,0482 US-Dollar

Der Euro hat am Mittwoch im frühen europäischen Handel kaum bewegt unter der Marke von 1,05 US-Dollar notiert. Gegen 8.30 Uhr kostete die Gemeinschaftswährung 1,0482 Dollar und damit in etwa so viel wie am Vorabend, als der Euro bei 1,0484 Dollar tendiert hatte. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Mittwochnachmittag auf 1,0523 Dollar festgesetzt.

Neue Kursgewinne konnte der Euro jüngst nicht verbuchen, was wohl auch auf die Äußerungen des Fed-Chefs hinsichtlich geldpolitischer Straffungsmaßnahmen zurückzuführen war, schreiben die Helaba-Analysten in ihrem Tageskommentar. Mit dem Anstieg der Risikoaversion stieg zudem das Interesse am US-Dollar und der Euro sank wieder unter die Marke von 1,05 US-Dollar, hieß es weiter von den Experten.

Am Donnerstag stehen nur wenige Wirtschaftsdaten zur Veröffentlichung an. Zudem handelt es sich um Zahlen, die meist keine größeren Marktreaktionen hervorrufen. Im Auge behalten dürften Anleger allerdings das Protokoll zur jüngsten Zinssitzung der EZB. Aufgrund der hohen Inflation scheint die Zentralbank nach langem Zögern eine erste Zinsanhebung im Sommer anzupeilen. Im Tagesverlauf äußern sich auch einige hochrangige Notenbankvertreter.

