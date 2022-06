Devisen Wien (8.30) - Euro im frühen Handel bei 1,0564 Dollar

Der Euro hat sich am Donnerstag im frühen Handel zum US-Dollar wenig verändert gezeigt. Die europäische Gemeinschaftswährung kostete in der Früh 1,0564 Dollar und damit in etwa so viel wie am Vorabend, als sie bei 1,0567 Dollar tendiert hatte.

Heute wird sich zeigen, inwiefern die wirtschaftlichen Perspektiven von hohen Preisen, Lieferengpässen und einer getrübten Verbraucherstimmung negativ beeinflusst werden, denn die Einkaufsmanagerindizes der Eurozone liefern erste Informationen über die Stimmungslage der Unternehmen, schreiben die Helaba-Analysten in ihrem Tagesausblick. Morgen steht zudem das ifo Geschäftsklima Deutschland zur Veröffentlichung an. Wird es klare Hinweise auf eine deutliche Abkühlung der wirtschaftlichen Dynamik geben? Vermutlich nicht, erwarten die Experten weiter.

