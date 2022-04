Devisen Wien (8.30) - Euro im frühen Handel bei 1,0811 US-Dollar

Der Euro hat sich am Mittwoch im frühen europäischen Handel leicht im Plus zum US-Dollar gezeigt. Gegen 8.30 Uhr kostete die Gemeinschaftswährung 1,0811 US-Dollar, nach 1,0791 Dollar am Vorabend.

Am Devisenmarkt herrscht seit Ende Mai des vergangenen Jahres ein Abwärtstrend des Euro gegenüber dem US-Dollar vor, schreiben die Helaba-Analysten in ihrem Tagesausblick. Im Zuge dessen ist der Euro, von einem Niveau bei 1,22 ausgehend, zuletzt unter 1,08 Dollar gesunken.

Auf fundamentaler Ebene werden am Berichtstag mit den Erzeugerpreisen in Deutschland Daten veröffentlicht, die einen Hinweis auf die Entwicklung der Inflation in der Eurozone liefern. Am Abend steht der Konjunkturbericht der US-Notenbank auf der Agenda.

ste/sto

ISIN EU0009652759 EU0009652759