Devisen Wien (8.30) - Euro im frühen Handel bei 1,0879 US-Dollar

Der Euro hat sich am Donnerstag im frühen europäischen Handel leicht im Plus zum US-Dollar gezeigt. Gegen 8.30 Uhr kostete die Gemeinschaftswährung 1,0879 US-Dollar, nach 1,0842 Dollar am Vorabend.

Am Berichtstag stehen vor allem aktuelle US-Konjunkturnachrichten im Fokus. In den USA stehen nach Einschätzung der Helaba-Analysten die Zeichen auf Wachstum, was heute nicht nur durch die Stimmungsumfrage, sondern auch durch den Index der Frühindikatoren und die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe untermauert werden sollte.

Zudem seien die USA nicht so unmittelbar von den Auswirkungen des Ukraine-Krieges betroffen wie die Eurozone. Dies gilt für die Handelsverflechtungen, vor allem aber für die Energieversorgung. Dennoch ähneln sich beide Volkswirtschaften vor allem in dem Problem der hohen Inflation und dem Druck auf die Zentralbanken, hier gegenzusteuern, hieß es weiter den Helaba-Experten.

ste/spo

