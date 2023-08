Devisen Wien (8.30) - Euro im frühen Handel bei 1,0938 Dollar

Die europäische Gemeinschaftswährung hat am Donnerstag in der Früh gegenüber dem US-Dollar erneut an Wert eingebüßt. Ein Euro war zuletzt 1,0938 Dollar wert, nach 1,0945 Dollar am Vorabend.

Der Euro hat sich unterhalb der 1,10er-Marke weiter abgeschwächt. "Profit kann er aus der Ratingherabstufung der US-Kreditwürdigkeit nicht schlagen. Im Gegenteil: Der Renditevorteil der USA gegenüber der Eurozone ist deutlich größer geworden - so wohl nominal als auch real. Dies lastet auf dem Euro. Zudem hat sich das technische Bild getrübt", schreiben die Helaba-Analysten in ihrem Tagesausblick.

Heute entscheidet die Bank von England (BoE) über das weitere geldpolitische Vorgehen. Zwar liegt der Leitzins laut Helaba-Experten mit 5,0 Prozent schon jetzt auf dem höchsten Stand seit 2008 und oberhalb des EZB-Niveaus, dennoch dürften die Währungshüter angesichts einer Inflation von knapp 8 Prozent nachlegen. Im Gegensatz zur Fed oder EZB ist bei der BoE darüber hinaus eine weitere Straffung wahrscheinlich, die marktseitig auch eingepreist wird, hieß es weiter von den Analysten.

In den USA stoßen nach Experten-Einschätzung die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe auf Interesse. Sie liefern eine letzte Indikation für den Arbeitsmarktbericht, der morgen auf dem Programm steht.

