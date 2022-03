Devisen Wien (8.30) - Euro im frühen Handel bei 1,1061 US-Dollar

Der Euro hat sich am Donnerstag im Frühhandel zum US-Dollar gut behauptet präsentiert. Gegen 8.30 Uhr kostete die Gemeinschaftswährung 1,1061 Dollar und damit knapp behauptet zum Vorabend, als der Euro bei 1,1078 Dollar notiert hatte.

Im Fokus steht am Berichtstag an den Devisenmärkten die EZB-Sitzung. Mit dem Krieg in der Ukraine, den Sanktionen und dem Energiepreisschock hat sich das Umfeld für die Europäische Zentralbank verändert, schreiben die Helaba-Analysten in ihrem Tagesausblick. Die Experten halten an der Einschätzung fest, wonach die EZB im vierten Quartal 2022 erstmals den Einlagensatz vorsichtig anheben wird.

ste/pma

ISIN EU0009652759 EU0009652759