Devisen Wien (8.30) - Euro im frühen Handel bei 1,1101 US-Dollar

Der Euro hat am Donnerstag im frühen Handel gegen den US-Dollar knapp behauptet notiert. Gegen 8.30 Uhr kostete die Gemeinschaftswährung 1,1101 US-Dollar und damit etwas weniger als am Vorabend (1,1125 Dollar).

Sorgen vor den Auswirkungen des Krieges und der Wirtschaftssanktionen sowie vor den Folgen der immer weiter steigenden Energiepreise halten die Nachfrage nach sicheren Assets, zu denen auch der US-Dollar zählt, grundsätzlich aufrecht, schreiben die Helaba-Analysten. Entsprechend bleibe der Euro in der Defensive.

Am Donnerstag blicken die Märkte neben dem Ukraine-Krieg auch auf Konjunkturdaten. In der Eurozone und den USA stehen die Einkaufsmanagerindizes für die Dienstleister auf dem Programm. Sie geben Hinweise auf die konjunkturelle Lage. Seitens der US-Notenbank Fed äußert sich deren Chef Jerome Powell vor dem Bankenausschuss des US-Senats. Am Vortag hatte er die Aussicht auf höhere Leitzinsen in den USA bestätigt, zugleich aber auf die hohe Unsicherheit aufgrund des Ukraine-Kriegs hingewiesen.

ste/pma

