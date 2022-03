Devisen Wien (8.30) - Euro im frühen Handel bei 1,1102 US-Dollar

Der Euro hat am Mittwoch im frühen Handel gegen den US-Dollar leichter notiert. Gegen 8.30 Uhr kostete die Gemeinschaftswährung 1,1102 US-Dollar und damit etwas weniger als am Vorabend (1,1126 Dollar).

In Euroraum steht nach Einschätzung der Helaba-Analysten zur Wochenmitte datenseitig die Inflationsentwicklung im Fokus. Die Vorgaben in Spanien, Belgien und Deutschland seien aufwärtsgerichtet und so kann die EZB weiterhin nicht auf eine preisliche Entspannung setzen. Die Lage für die EZB bleibe daher schwierig und möglicherweise gibt EZB-Chefvolkswirt Lane heute Hinweise auf die Reaktion der Notenbank, erwarten die Helaba-Aalysten. Die Finanzmärkte preisen zuletzt weniger Zinserhöhungen ein und einige EZB-Vertreter haben dies mit ihren Kommentaren angeheizt, hieß es weiter.

ste/spo

ISIN EU0009652759 EU0009652759