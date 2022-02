Devisen Wien (8.30) - Euro im frühen Handel bei 1,1340 Dollar

Der Euro hat sich am Mittwoch im Frühhandel nahezu unbewegt gegenüber dem US-Dollar gezeigt. Die Gemeinschaftswährung wurde gegen 8.30 Uhr bei 1,1340 Dollar gehandelt. Am Vorabend lag der Euro in etwa auf dem selben Niveau bei 1,1339 Dollar.

Die Finanzmärkte werden aktuell von den Nachrichten über den Russland-Ukraine-Konflikt bestimmt, während fundamentale Faktoren eine nur untergeordnete Rolle spielen, schreiben die Helaba-Analysten in ihrem Tagesausblick. Nach Einschätzung der Experten haben der Abgabedruck am Aktienmarkt und die Aufwertungstendenz des US-Dollars aber am Vortag im Tagesverlauf nachgelassen.

Die USA und Europa haben mit einem Paket von Strafen auf die jüngste Eskalation Moskaus in der Krise reagiert. US-Außenminister Antony Blinken sagte ein für diesen Donnerstag in Genf geplantes Treffen mit seinem russischen Kollegen Sergej Lawrow ab. Das Weiße Haus schloss ein mögliches Treffen von US-Präsident Joe Biden mit Russlands Präsidenten Wladimir Putin vorerst aus.

ISIN EU0009652759 EU0009652759