Devisen Wien (8.30) - Euro im frühen Handel erneut schwächer

Nach dem Kursrutsch zu Wochenbeginn hat sich der Euro am Dienstag im europäischen Frühhandel gegen den US-Dollar noch etwas weiter abgeschwächt. Gegen 8.30 Uhr wurde die Gemeinschaftswährung im Bereich von 0,9915 Dollar gehandelt, nach 0,9936 Dollar am Vorabend. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs zuletzt am Montagnachmittag auf 1,0001 Dollar festgesetzt.

Am Montag hatte eine allgemein trübe Stimmung an den Finanzmärkten und die Sorge um die Wirtschaft der Eurozone angesichts eines drohenden Gasmangels den Euro nach unten gezogen und unter die Parität zum Dollar gedrückt.

Datenseitig richten sich die Blicke heute auf die neuen Stimmungsindikatoren, die mit den Vorabschätzungen der Einkaufsmanagerindizes und dem EU-Verbrauchervertrauen anstehen. Mit weiteren Eintrübungen der Unternehmensstimmung in Deutschland und Europa ist zu rechnen und so werden sich die PMIs wohl auch mit den Augustwerten mehrheitlich unterhalb der Wachstumsschwelle befinden, hieß es in einem aktuellen Helaba-Kommentar.

Die Erwartung, dass die Fed weiterhin aggressiver gegen die Inflation vorgehen wird als die EZB halten sich und mit einer Eintrübung der europäischen PMIs dürfte sich das Bild heute eher noch verfestigen, kommentierten die Helaba-Experten weiter. Insofern rechnen die Analysten nicht mit europositiven Impulsen und auch von technischer Seite sei kaum Unterstützung zu erwarten.

ISIN EU0009652759 EU0009652759