Devisen Wien (8.30) - Euro im frühen Handel etwas fester

Der Euro setzt seine jüngste Erholung fort und ist am Dienstag im frühen europäischen Handel wieder über die Marke von 1,08 US-Dollar gestiegen. Gegen 8.30 Uhr kostete die europäische Gemeinschaftswährung 1,0815 Dollar und damit etwas mehr als am Abend zuvor (1,0795 Dollar). Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Montag noch etwas tiefer auf 1,0773 Dollar festgesetzt.

Am Devisenmarkt gab es kaum zuletzt Impulse und so wird der Euro weiterhin oberhalb der Zone 1,0750/60 aber klar unterhalb des jüngsten Hochs gehandelt, hieß es in einem Helaba-Kommentar. Die technische Situation des Euros ist weiter uneinheitlich.

Am Dienstag stehen überwiegend Konjunkturdaten aus der zweiten Reihe mit eher geringerer Marktrelevanz auf dem Programm. In der Eurozone dürften Stimmungsindikatoren aus Frankreich und Italien beachtet werden. In den USA werden Zahlen vom schwächelnden Immobilienmarkt und zur Verbraucherstimmung erwartet.

ger/sto

ISIN EU0009652759 EU0009652759