Devisen Wien (8.30) - Euro im frühen Handel etwas fester

Der Euro hat am Dienstag im frühen europäischen Handel gegen den US-Dollar etwas zulegen können. Die europäische Gemeinschaftswährung wurde gegen 8.30 bei 1,0890 US-Dollar gehandelt und damit etwas höher als am Vorabend (1,0859 Dollar). Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am vergangenen Donnerstag auf 1,0915 Dollar festgesetzt.

Am Devisenmarkt zeigte sich eine breit angelegte Dollarschwäche, die beim Euro im Gegenzug für Auftrieb sorgte. Eine allgemein freundliche Stimmung an den Finanzmärkten mit Kursgewinnen an den asiatischen Aktienbörsen bremste die Nachfrage nach der als vergleichsweise sicher geltenden US-Währung, hieß es von einem Marktbeobachter.

Der Euro befindet sich in einer Erholungsphase, die Mitte März begonnen hat und den Kurs in der Karwoche auf ein Hoch bei 1,0973 geführt hat. Unterstützend wirkten die konträren Implikationen für die Geldpolitik auf beiden Seiten des Atlantiks, denn während in Deutschland die Industrie positiv überraschte, trübten sich die Stimmungsindikatoren in den USA nicht nur in der Industrie ein, kommentierten die Helaba-Experten.

Im weiteren Tagesverlauf wird am Markt eher nicht mit stärkeren Kursbewegungen gerechnet. Die Anleger dürften sich vor der Veröffentlichung wichtiger Daten zur Preisentwicklung in den USA am Mittwoch zurückhalten. Am Dienstag stehen nur vergleichsweise wenige Konjunkturdaten auf dem Programm, die für Impulse sorgen könnten. Für etwas Beachtung dürfte noch der Sentix-Konjunkturindikator für die Eurozone sorgen, der am späteren Vormittag zur Veröffentlichung ansteht.

ger/fpr

ISIN EU0009652759 EU0009652759