Devisen Wien (8.30) - Euro im frühen Handel etwas fester

Der Euro hat sich am Freitag im frühen europäischen Handel etwas von seinen jüngsten Verlusten erholt. Gegen 8.30 Uhr kostete die europäische Gemeinschaftswährung 1,0722 Dollar. Am Vortag war sie mit 1,0686 Dollar auf den tiefsten Stand seit Juni gefallen. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Donnerstag auf 1,0710 Dollar festgesetzt. In New York notierte der Euro am Donnerstag gegen 21 Uhr bei 1,0698 Dollar.

Der Euro bleibt angesichts der EWU-Konjunktursorgen und wegen der erhöhten Risikoaversion in der Defensive. Auch das technische Bild weist auf Risiken hin, hieß es in einem aktuellen Helaba-Kommentar.

Zum Wochenausklang stehen nicht besonders viele Wirtschaftszahlen auf der Agenda. Die Teuerung in Deutschland hat sich trotz eines erneuten Rückgangs über der Marke von sechs Prozent gehalten. Im August lagen die Verbraucherpreise um 6,1 Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats, so das Statistische Bundesamt, das seine Ende August veröffentlichte Schätzung zur Inflation bestätigte.

ger/spa

